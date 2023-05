Cyberkriminalität Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration up-down up-down Wirkstoffforschung Cyberangriff: Evotec verlässt MDax wegen Fristverletzung Von dpa | 05.05.2023, 07:09 Uhr

Der Pharma-Wirkstoffforscher Evotec aus Hamburg muss wegen nicht fristgerechter Veröffentlichung des testierten Geschäftsberichts den MDax verlassen. Ihn ersetzt der hessische Solartechnikhersteller SMA Solar, wie der Indexanbieter Stoxx am späten Donnerstagabend in Zug mitteilte. Für diesen zieht der Halbleiter-Ausrüster Süss Microtec in den Index der kleineren Werte ein. Die Wechsel werden am kommenden Dienstag wirksam.