Netzwerkkabel Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild Hacker-Attacke Cyber-Angriff auf Aurubis: Folgen unklar Von dpa | 28.10.2022, 10:34 Uhr

Der Kupferkonzern Aurubis ist nach eigenen Angaben Opfer einer Hacker-Attacke geworden. In der Nacht auf Freitag habe es einen Cyberangriff auf die IT-Systeme gegeben, woraufhin diese präventiv heruntergefahren und vom Internet getrennt worden seien, teilte der MDax-Konzern am Freitag in Hamburg mit. Die IT-Systeme und die Folgen des Angriffs würden aktuell überprüft.