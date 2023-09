Bis zu zehn Jahre Haft Cum-Ex-Prozess gegen früheren Warburg-Chef Christian Olearius beginnt Von dpa | 18.09.2023, 09:54 Uhr Dem 81-jährigen Gesellschafter der Privatbank Warburg, Christian Olearius, werden vor dem Bonner Landgericht 13 Fälle der besonders schweren Steuerhinterziehung vorgeworfen. Symbolfoto: Daniel Bockwoldt up-down up-down

Im Cum-Ex-Prozess kommt am Montag ein Hamburger Bankier vor Gericht. Auch der Name Olaf Scholz dürfte in dem Verfahren fallen.