Steuerskandal Cum-Ex: CDU und Linke fordern von Scholz „reinen Tisch" Von dpa | 18.08.2022, 06:34 Uhr

CDU und Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft setzen große Erwartungen in die zweite Vernehmung von Bundeskanzler Olaf Scholz vor dem Untersuchungsausschuss zum „Cum-Ex“-Skandal an diesem Freitag. ...