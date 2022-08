ARCHIV - Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild FOTO: Arne Dedert up-down up-down Ermittlungen „Cum-Ex“-Ausschuss der Bürgerschaft vernimmt weitere Zeugen Von dpa | 11.08.2022, 01:51 Uhr

Mit der Vernehmung weiterer Zeugen setzt der Parlamentarische Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft zum „Cum-Ex“-Skandal am Donnerstag (13.30 Uhr) seine Arbeit fort. Zur 36. Sitzung geladen sind die ehemalige Leiterin des Finanzamts für Großunternehmen und die früher in der Finanzbehörde für die in den Skandal verwickelte Warburg Bank zuständige Referentin. Außerdem soll der Wirtschaftsmanager und frühere Hamburger Finanzsenator Wolfgang Peiner vernommen werden.