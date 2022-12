Olaf Scholz (SPD) Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down Bundestag Cum-Ex-Affäre: Redeverbot über Scholz-Aussagen soll fallen Von dpa | 14.12.2022, 09:13 Uhr

Aussagen des damaligen Finanzministers Olaf Scholz (SPD) zur sogenannten Cum-Ex-Affäre vom 1. Juli 2020 sollen nicht mehr als Verschlusssache gelten. Einen entsprechenden Beschluss will der Finanzausschuss des Bundestags nach Angaben der drei Ampel-Fraktionen in seiner Sitzung an diesem Mittwoch treffen.