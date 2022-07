ARCHIV - Ein Stacheldrahtzaun umzäunt das Gelände einer Justizvollzugsanstalt. Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild FOTO: Silas Stein up-down up-down Hamburg Corona-Testpflicht bei Gefängnisbesuchen entfällt Von dpa | 19.07.2022, 12:52 Uhr

In Hamburg entfällt ab Donnerstag die Corona-Testpflicht bei Besuchen in Einrichtungen des Justizvollzugs. Das geht aus der neuen Eindämmungsverordnung des rot-grünen Senats hervor, die am Dienstag bis zum 19. August verlängert wurde. Darin ist auch neu geregelt, dass Beschäftigte im Rettungsdienst eine FFP2-Maske nur noch bei Kunden- und Patientenkontakten tragen müssen, in Dienstgebäuden reicht ab Donnerstag das Tragen einer medizinischen Maske aus. Ansonsten gelten die bisherigen Bestimmungen auch in der inzwischen 75. Eindämmungsverordnung weiter.