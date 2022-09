Corona-Test Foto: Uwe Anspach/dpa/Symbolbild up-down up-down Fallzahlen Corona-Inzidenz in Hamburg weiter auf 213,3 gestiegen Von dpa | 27.09.2022, 12:49 Uhr

Die Corona-Inzidenz in Hamburg steigt weiter. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Dienstag mit 213,3 an. In der vergangenen Woche betrug der Wert noch 193,9, in der Woche davor 182,5. Es war der zweite Anstieg in Folge nach zuvor wochenlang sinkenden Werten. Den Angaben zufolge kamen in der zurückliegenden Woche 4063 neue Infektionen hinzu. In der Woche davor waren es 3691.