Von dpa | 21.06.2022, 14:06 Uhr

Die Zahl der Corona-Infektionen ist in Hamburg weiter gestiegen. Die Gesundheitsbehörde gab die Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl neuer Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche - am Dienstag mit 662,6 an. In der vergangenen Woche hatte der Wert 484,4 betragen, Ende Mai noch 286,3. 12.618 neue Infektionen kamen den Angaben zufolge in der vergangenen Woche hinzu. 267 Infizierte wurden demnach mit Stand Montag in Hamburger Krankenhäusern behandelt, davon 22 auf Intensivstationen.