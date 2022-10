Ein Laborant arbeitet in einem Labor für Corona-Tests Foto: Uwe Anspach/dpa/Symbolbild up-down up-down Fallzahlen Corona-Inzidenz in Hamburg steigt deutlich auf 435,98 Von dpa | 25.10.2022, 12:57 Uhr

Die Corona-Inzidenz ist in Hamburg in den vergangenen sieben Tagen deutlich gestiegen - liegt aber im Bundesvergleich weiter auf niedrigem Niveau. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner am Dienstag mit 435,98 an. Am vergangenen Dienstag betrug der Wert noch 352,44, in der Woche davor 333,59. Den Angaben zufolge kamen in einer Woche 8303 neue Infektionen hinzu. In der Vorwoche waren 6712 neue Fälle gemeldet worden.