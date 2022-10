Corona-Test Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild up-down up-down Fallzahlen Corona-Inzidenz in Hamburg steigt auf 333,59 Von dpa | 11.10.2022, 11:44 Uhr

Die Corona-Inzidenz steigt auch in Hamburg deutlich - wenn auch auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sechs Tagen am Dienstag mit 333,59 an. Wegen des Einheits-Feiertages in der vergangenen Woche wurde dieses Mal nur ein Sechs-Tage-Zeitraum betrachtet. Am vergangenen Mittwoch betrug der Sieben-Tage-Wert noch 263,1, in der Woche davor 213,3. Den Angaben zufolge kamen in sechs Tagen 6353 neue Infektionen hinzu. In der kompletten Vorwoche waren es 5010.