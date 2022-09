Gefäß mit aufbereiteten PCR-Tests auf das Coronavirus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Fallzahlen Corona-Inzidenz in Hamburg sinkt die elfte Woche in Folge Von dpa | 13.09.2022, 15:59 Uhr

Die Corona-Inzidenz in Hamburg ist die elfte Woche in Folge gesunken - allerdings werden die Rückgänge geringer. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Dienstag mit 182,5 an. In der vergangenen Woche betrug der Wert noch 190,6, in der Woche davor 200,4. Den Angaben zufolge kamen in der zurückliegenden Woche 3475 neue Infektionen hinzu. In der Woche davor waren es 3610.