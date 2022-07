ARCHIV - Testsets mit Abstrichstäbchen liegen in einem Testzentrum für Corona-Verdachtsfälle. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Jens Büttner up-down up-down Pandemie Corona-Inzidenz in Hamburg dritte Woche in Folge gesunken Von dpa | 19.07.2022, 12:08 Uhr

Die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz ist in Hamburg die dritte Woche in Folge gesunken. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Dienstag mit 680,0 an. In der vergangenen Woche hatte der Wert noch 751,9 betragen, in der Woche davor 825,3. Den Angaben zufolge kamen in der zurückliegenden Woche 12.951 neue Infektionen hinzu, in der Woche davor waren es 14.319.