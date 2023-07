Hamburger Hafen Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Schifffahrt Containerschiff „One Innovation“ läuft in Hamburg an Von dpa | 15.07.2023, 17:49 Uhr

Die „One Innovation“, eines der größten Containerschiffe der Welt, hat am Samstag erstmals den Hamburger Hafen angelaufen. Mit einer Länge von 400 Metern und einer Breite von 61,40 Metern hat das rosa Schiff eine Kapazität von 24.134 Standardcontainern, teilte die Reederei Ocean Network Express (ONE) mit. Nach Angaben der Reederei soll das Design des Schiffes einen Betrieb mit weniger Kraftstoffverbrauch möglich machen. Der Frachter werde bis Dienstag am Containerterminal Burchardkai liegen. Die „One Innovation“ soll zwischen Asien und Europa fahren und zum regelmäßigen Gast im Hamburger Hafen werden.