Hamburg-Moorfleth Container mit Friseurbedarf in Brand: Einsatz der Feuerwehr Von dpa | 05.09.2023, 18:07 Uhr Hamburger Feuerwehr Foto: Julian Weber/dpa/Symbolbild

Ein Container mit Gefahrgut ist am Dienstag in Hamburg-Moorfleth in Brand geraten. Der Container enthalte Friseurbedarf, sagte ein Feuerwehrsprecher. Es seien rund 50 Feuerwehrleute im Löscheinsatz. Der Brandort liege in einem weitgehend unbewohnten Gebiet. Die Brandursache und weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.