Congregation kürt neuen Ehren-Alster-Schleusenwärter Von dpa | 24.07.2023, 03:48 Uhr

Die Congregation der Alster-Schleusenwärter ernennt am Montag einen neuen Ehren-Schleusenwärter. Geehrt werden eine oder mehrere Persönlichkeiten, die durch besondere Leistungen das Ansehen der Freien und Hansestadt Hamburg in aller Welt gemehrt haben, hieß es. In früheren Jahren erhielten unter anderem Uwe Seeler (1982), Rolf Zuckowski (2000) und Tim Mälzer (2019) die Auszeichnung.