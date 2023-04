Club Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down Brauchtum Clubkombinat fordert Ende des Tanzverbots am Karfreitag Von dpa | 07.04.2023, 17:30 Uhr

Das Clubkombinat - ein Zusammenschluss von Hamburger Clubs, Bars und Kneipen mit rund 170 Mitgliedern - hat ein Ende des Tanzverbots am Karfreitag verlangt und übermäßig harte Kontrollen beklagt. „Ein generelles Tanzverbot, unabhängig davon, ob Personen in ihrer Religionsausübung gestört werden, hält das Clubkombinat für unverhältnismäßig“, sagte Vorstand Claudia Mohr am Freitag.