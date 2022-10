Polizeifahrzeug - Blaulicht Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen Chemikalien im Internet bestellt: Durchsuchung in Hamburg Von dpa | 19.10.2022, 17:04 Uhr

In Hamburg ist am Mittwoch die Wohnung eines 32-Jährigen durchsucht worden, der Chemikalien bei einem Online-Marktplatz erworben haben soll. Diese wären zur Herstellung von gefährlichem Nitroglycerin geeignet, sagte ein Polizeisprecher. Deshalb sei ein Entschärfer vor Ort gewesen. Warum der Mann diese Sachen bestellt habe, müsse nun ermittelt werden. „Der Mann ist bisher noch nicht mit solchen Delikten in Erscheinung getreten.“ Näher Angaben wollten die Ermittler zunächst nicht machen.