Stickstoff-Austritt Zweiter Toter nach Chemie-Unfall bei Aurubis in Hamburg: Dritter Beteiligter in Lebensgefahr Von dpa | 12.05.2023, 15:20 Uhr

Schweres Unglück bei Aurubis: Am frühen Donnerstagmorgen tritt mutmaßlich Stickstoff aus. Drei Mitarbeiter werden bewusstlos, zwei von ihnen sterben später im Krankenhaus. Ein Mann schwebt auch am Freitag noch in akuter Lebensgefahr.