Am 31. März ist es soweit: King Charles III. besucht Hamburg. Einen Tag verbringt er gemeinsam mit Gattin Camilla an der Elbe. Die Vorfreude steigt in der Hansestadt.

Die beiden werden das Mahnmals St. Nikolai besuchen. Dort wollen Charles und Camilla an einer kurzen Gedenkzeremonie mit Kranzniederlegung teilnehmen. Außerdem wird sich der König im Hamburger Hafen über den Einsatz klimafreundlicher Technologien informieren und mit Vertretern beteiligter Firmen sprechen. Zum Abschluss des Staatsbesuchs nehmen der König und seine Gemahlin zusammen mit dem Bundespräsidenten und seiner Ehefrau Elke Büdenbender in der Hansestadt an einem feierlichen Empfang mit Gästen aus Hamburg und der örtlichen britischen Community teil.

In unserer Umfrage des Tages wollen wir deshalb heute von Ihnen wissen, ob Sie schon in royaler Stimmung sind? Freuen Sie sich auf den Besuch des neuen Königs oder können Sie dem gar nichts abgewinnen? Stimmen Sie gern auch ohne Abo ab.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Das Ergebnis ist nicht repräsentativ.