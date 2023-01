Wincent Weiss in der Elbphilharmonie Foto: Markus Scholz/dpa/Archiv up-down up-down Musik Charity-Konzert mit Wincent Weiss in der Elbphilharmonie Von dpa | 03.01.2023, 04:02 Uhr

Am Dienstagabend (20.00 Uhr) wird Wincent Weiss in der Hamburger Elbphilharmonie für den guten Zweck singen. Beim fünften „Channel Aid - live in Concert by JBL“ soll der 29-jährige Popstar Garant für viele Zuhörerinnen und Zuhörer und damit auch für Spenden sein. Denn jeder, der das Live-Streaming-Event zu Hause verfolgt und die Werbung nicht wegklickt, steigert laut Veranstalter das Spendenaufkommen - ohne selbst dafür zu zahlen. Das übernehmen die Sponsoren. Jeder Klick generiert demnach Spenden.