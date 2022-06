ARCHIV - Richard Seelmaecker (CDU) spricht. Foto: Georg Wendt/dpa/Archivbild FOTO: Georg Wendt Hamburgische Bürgerschaft CDU wirft Rot-Grün Verkehrspolitik ohne Plan vor Von dpa | 30.05.2022, 05:57 Uhr

In Hamburg sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Radwege ausgebaut worden - nicht selten zulasten des Autoverkehrs. Wie viel Straßenraum dabei für Autofahrer weggefallen ist, will die CDU vom rot-grünen Senat wissen. Mit der Antwort ist sie nicht zufrieden.