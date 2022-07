PRODUKTION - Rund um die Baustelle mit dem denkmalgeschützten Stahlgerüst der Schilleroper steht ein Bauzaun. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild FOTO: Christian Charisius up-down up-down Geschichte CDU: Unklare Zukunft der Schilleroper ist eine Tragödie Von dpa | 18.07.2022, 07:38 Uhr

Die unklare Zukunft der Schilleroper ist nach Worten der CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Anke Frieling eine Tragödie. „Nicht nur für Altona, sondern für die ganze Stadt“, sagte die stadtentwicklungspolitische Sprecherin ihrer Fraktion der Deutschen Presse-Agentur. „Seit Jahren steht das Gebäude, oder was davon übrig geblieben ist, ungenutzt auf St. Pauli und verfällt.“ Der rot-grüne Senat könne es sich in Zeiten der Flächenknappheit nicht leisten, derartige Chancen brach liegen zu lassen. „In anderen Städten Europas werden denkmalgeschützte Gebäude in moderne Architektur integriert und ein echter Mehrwert geschaffen. Dies muss auch in Hamburg möglich sein“, forderte Frieling.