Großbrand CDU und AfD kritisieren Zustände an Hamburger Billstraße Von dpa | 04.05.2023, 17:22 Uhr

Knapp einen Monat nach dem Großbrand an der Hamburger Billstraße sind die Brandursache und das Ausmaß des Schadens weiter unklar. Das geht aus Antworten des Senats auf Kleine Anfragen der Bürgerschaftsfraktionen von CDU und AfD hervor. Den Angaben zufolge hatte es vor dem Ereignis am 9. April bereits 28 Mal seit 2019 an der Straße gebrannt.