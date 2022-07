ARCHIV - Die Fläche ist Teil der Hafenerweiterung für das geplante Import-Terminal für Flüssigerdgas. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild FOTO: Sina Schuldt up-down up-down Hamburg CDU sieht in Vergabe der LNG-Terminals Rückschlag für Hafen Von dpa | 20.07.2022, 15:15 Uhr

Die CDU sieht in der Vergabe der schwimmenden Flüssiggasterminals an Stade und Lubmin durch die Bundesregierung einen Rückschlag für den Hamburger Hafen. Zwar hätte ein LNG-Terminal in Innenstadt- und Hafennähe in Hamburg aus Sicherheitsgründen besondere Herausforderungen mit sich gebracht, sagte der Wirtschaftsexperte der Bürgerschaftsfraktion, Götz Wiese, am Mittwoch. „Aber letztlich ist dies ein Rückschlag für den künftigen Energiehafen Hamburg.“