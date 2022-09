Jörn Kruse Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild up-down up-down Parteien CDU Hamburg: Regeln zu Beitrittsersuchen von Ex-AfDler Von dpa | 06.09.2022, 10:21 Uhr

Der Landesvorstand der Hamburger CDU hat nach den parteiinternen Diskussionen um den Beitritt des ehemaligen Hamburger AfD-Vorsitzenden Jörn Kruse klare Regeln zum Umgang mit Beitrittsersuchen ehemaliger AfD-Mitglieder beschlossen. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft, Dennis Thering, sagte nach der Sitzung am späten Montagabend, „in Zukunft wird in solchen heiklen Personalfragen der Landesvorstand beteiligt werden“. Es sei „unverrückbar klar“, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben könne und werde. „Die CDU ist die Volkspartei der Mitte.“ Der Landesvorstand sei in großer Einmütigkeit dem Vorschlag von CDU-Landeschef Christoph Ploß und ihm gefolgt.