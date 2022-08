ARCHIV - Dennis Thering (CDU) spricht. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild FOTO: Christian Charisius up-down up-down Bürgerschaft CDU-Fraktionschef Thering fordert vom Senat Energiesparplan Von dpa | 03.08.2022, 07:52 Uhr

In Berlin werden der Reichstag und die Siegessäule nachts nicht mehr angestrahlt, um Energie zu sparen. Andernorts soll die Heiz-Temperatur in öffentlichen Gebäuden gedeckelt werden. In Hamburg fehlen noch solche Pläne, bemängelt die CDU.