CDU-Fraktion fordert „Tretminen"-Kontrollen Von dpa | 14.07.2022, 06:43 Uhr

„Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß“, meinte schon Fußball-Weltmeister Andi Brehme. Viel eher als auf dem Fußballfeld kann es einem auf Hamburgs Straßen passieren, in einen Hundehaufen zu treten. Die CDU fordert Konsequenzen.