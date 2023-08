Hamburg CDU-Fraktion fordert mehr Anstrengung für Sicherheit Von dpa | 26.08.2023, 15:45 Uhr Dennis Thering Foto: Georg Wendt/dpa up-down up-down

Die Hamburger CDU-Bürgerschaftsfraktion fordert vom Senat mehr Anstrengungen für die Sicherheit in der Stadt. „Hamburg wird unter SPD und Grünen zunehmend unsicherer“, bemängelte der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Dennis Thering, am Sonnabend. Nachdem die steigenden Zahlen in der Gewaltkriminalität bereits bekannt seien, zeige die Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage der Fraktion jetzt ebenfalls einen klaren Anstieg bei Diebstahl und Wohnungseinbrüchen. Die Zahl der erfassten Fälle sei in der ersten Hälfte des Jahres 2023 allein im Laden- und Taschendiebstahl um rund 60 Prozent gestiegen.