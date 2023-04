Kita Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration up-down up-down Bildung CDU fordert mehr Verkehrserziehung auch in Kitas Von dpa | 25.04.2023, 05:38 Uhr

Eigentlich sollen in Hamburg alle Kinder im Jahr vor der Einschulung eine Verkehrserziehung von Polizeiverkehrslehrern bekommen, wenn sie Vorschule oder Kita besuchen. Eine Anfrage der CDU an den Senat zeigt, dass das in den Kitas selten klappt.