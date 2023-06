CDU fordert Krisengipfel Foto: Bodo Marks/dpa up-down up-down Luftverkehr CDU fordert Krisengipfel zu Sicherheitskontrollen Von dpa | 20.06.2023, 05:45 Uhr

Wer von Hamburg aus in die Welt fliegen will, braucht zuweilen viel Geduld. Immer wieder kommt es zu langen Schlangen vor der Sicherheitskontrolle. Die Ursache: Personalmangel beim privaten Dienstleister. Die CDU will das nun zu Chefsache machen.