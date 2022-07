Die Fenster eines Mehrfamilienhauses sind mit Rettungsfolie bedeckt. Foto: Sebastian Willnow/dpa/Illustration FOTO: Sebastian Willnow up-down up-down Hitze CDU fordert erneut Hitzeaktionsplan für Hamburg Von dpa | 20.07.2022, 12:15 Uhr

Die CDU hat erneut einen Hitzeaktionsplan für Hamburg gefordert und dem rot-grünen Senat eine verfehlte Vorbereitung auf solche Extremwetterlagen vorgeworfen. So würden in der Stadt durch die Versiegelung von Grünflächen und das Fällen von Bäumen die negativen Auswirkungen von Hitzewellen weiter vorangetrieben, sagte Fraktionschef Dennis Thering am Mittwoch. „Immer weniger Verschattung und Verdunstung durch immer weniger Bäume sind genau der falsche Ansatz von Rot-Grün.“