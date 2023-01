CDU Fraktionschef Friedrich Merz Foto: Michael Kappeler/dpa up-down up-down Opposition CDU-Chef Merz: „Wir wollen nicht nur Krisengewinnler sein“ Von dpa | 10.01.2023, 15:18 Uhr

Der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz sieht die aktuellen Umfragewerte für seine Partei als Ansporn für das Wahljahr 2023. „Wir wollen ja nicht nur Krisengewinnler sein, weil die Regierung nicht gut genug ist“, sagte er am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur beim Besuch der Aurubis-Kupferhütte in Hamburg. Nach der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl in Berlin in knapp fünf Wochen werden in diesem Jahr zudem noch neue Landesparlamente in Bremen (Mai), Bayern und Hessen (jeweils im Herbst) gewählt.