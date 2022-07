ARCHIV - Sandro Kappe (CDU). Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild FOTO: Axel Heimken up-down up-down Umwelt CDU: Anteil naturbelassener Waldflächen muss erhöht werden Von dpa | 16.07.2022, 10:48 Uhr

Weniger Hamburger Wirtschaftswälder - das will die CDU-Fraktion. In einem Anteil in der Bürgerschaft fordert sie, den Anteil naturbelassener Waldflächen auf mindestens 20 Prozent zu erhöhen. Naturnahe Wälder hätten viele Vorteile.