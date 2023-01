Wenn es der Abend zulässt, schreibt Brosda bis in die Nacht an seinem Buch. Es soll im Herbst erscheinen. Archivfoto: Christian Charisius up-down up-down Carsten Brosdas Buchprojekt Was Hamburgs Kultursenator mit Bruce Springsteen zu tun hat Von dpa | 09.01.2023, 10:25 Uhr

In seinem vierten Buch sucht Carsten Brosda unter anderem nach den politischen Werten in Bruce-Springsteen-Songs. Treffen will der Kultursenator den Musiker aber nicht unbedingt.