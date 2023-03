Henrik Falk Foto: Georg Wendt/dpa/Archivbild up-down up-down Bahn BVG: Henrik Falk wird 2024 neuer Vorstandsvorsitzender Von dpa | 29.03.2023, 21:11 Uhr

Henrik Falk wird neuer Vorstandsvorsitzender der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Er soll den Posten am 1. Januar 2024 übernehmen. Das hat die Gewährträgerversammlung auf Empfehlung des BVG-Aufsichtsrats am Mittwoch beschlossen, wie die BVG mitteilte. Falk war zuvor bereits in verschiedenen Führungspositionen bei der BVG tätig. Unter anderem leitete der studierte Jurist die Rechtsabteilung und die BVG-Beteiligungsholding.