ARCHIV - Ein Rettungswagen fährt mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Marcel Kusch/dpa/dpa-tmn/Symbolbild FOTO: Marcel Kusch Hamburg-Wandsbek Bus erwischt 23-Jährigen frontal in Hamburg Von dpa | 19.06.2022, 09:31 Uhr

Ein alkoholisierter 23-Jähriger ist in Hamburg-Wandsbek von einem Bus angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Ein herannahender Bus erfasste den jungen Mann frontal, als dieser am Samstagabend auf die Fahrspur lief, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 23-Jährige wurde auf den Gehweg geschleudert und erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma.