Feuerwehreinsatz auf der A1 bei Hamburg: Ein Bus brennt. Symbolfoto: Lino Mirgeler/dpa Starke Rauchentwicklung Bus brennt auf A1 bei Hamburg – Autobahn Richtung Lübeck gesperrt Von dpa | 30.01.2023, 10:39 Uhr

Ein Gelenkbus ohne Fahrgäste ist am Montagmorgen auf der A1 bei Hamburg-Billstedt in Flammen aufgegangen. Die Autobahn wurde in Richtung Lübeck/Berlin voll gesperrt.