Auf der Autobahn A1 bei Hamburg-Billstedt ist am Montag ein Bus in Brand geraten. Es handele sich um einen Gelenkbus, der sich ohne Fahrgäste auf einer Werkstattfahrt befand, sagte ein Polizeisprecher. „Ich gehe nicht davon aus, dass Personen in Gefahr sind“, sagte er weiter. Die Autobahn sei in Richtung Lübeck/Berlin voll gesperrt worden. In Richtung Bremen/Hannover sei die A1 wegen der starken Rauchentwicklung ab Hamburg-Öjendorf nur einspurig befahrbar, meldete die Polizei auf Twitter.