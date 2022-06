ARCHIV - «Polizei» steht auf der Uniform eines Polizisten. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild FOTO: Jens Büttner Bürgerschaft Polizei für queerfeindliche Gewalt sensibilisieren Von dpa | 01.06.2022, 17:54 Uhr | Update vor 10 Std.

Als Reaktion auf queerfeindliche Gewalt soll die Hamburger Polizei noch stärker für das Thema sensibilisiert werden. Das sieht ein Antrag der rot-grünen Regierungsfraktionen vor, dem die Bürgerschaft am Mittwoch mit großer Mehrheit zugestimmt hat. „Im Jahr 2021 gab es in Hamburg 67 angezeigte Fälle queerfeindlicher Gewalt – doppelt so viele wie im Jahr zuvor“, sagte der queerpolitische Sprecher der grünen Bürgerschaftsfraktion Farid Müller. Nun wolle man Licht ins Dunkelfeld bringen.