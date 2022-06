Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher spricht bei einer Sitzung im Rathaus. Foto: Christian Charisius/dpa FOTO: Christian Charisius up-down up-down Gasknappheit Bürgermeister Tschentscher ruft zum Energiesparen auf Von dpa | 29.06.2022, 17:09 Uhr | Update vor 1 Std.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat angesichts der drohenden Gasknappheit in Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine zum Energiesparen aufgerufen. Alle seien aufgerufen, die Strategie der Bundesregierung zum Auffüllen der Gasspeicher zu unterstützen, sagte Tschentscher am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde der Hamburgischen Bürgerschaft. „Wir als Stadt, indem wir in unserem Hafen einen temporären LNG-Import ermöglichen, wir als Verbraucherinnen und Verbraucher, jedes Unternehmen. Auch die Industrie muss prüfen, welchen Beitrag sie leisten kann.“