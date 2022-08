Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gibt eine Pressekonferenz. Foto: Kay Nietfeld/dpa FOTO: Kay Nietfeld up-down up-down Cum-Ex-Affäre Bürgerbewegung fordert mehr Transparenz von Scholz Von dpa | 16.08.2022, 11:13 Uhr

Die Bürgerbewegung Finanzwende hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu mehr Transparenz in der sogenannten Cum-Ex-Affäre aufgefordert. „Vor allem Ihr mangelnder Wille, Transparenz über die Vorwürfe zu schaffen und Konsequenzen daraus zu ziehen, nähren seit Jahren Politikverdrossenheit“, schreibt der Verein in einem Appell an Scholz. Der Bundeskanzler solle einer lückenlosen Aufklärung nicht länger im Weg stehen.