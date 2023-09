Katastrophenschutz Bundesweiter Warntag: Probealarm mit 123 Sirenen in Hamburg Von dpa | 13.09.2023, 17:42 Uhr | Update vor 9 Min. Warntag Foto: Patrick Pleul/dpa up-down up-down

Deutschlandweit werden am Donnerstag Sirenen und digitale Warnmittel getestet. In Hamburg sollen nach Angaben der Innenbehörde um 11.00 Uhr 123 Sirenen heulen. Der auf- und abschwellende Heulton soll die Bürger in der Sturmflutsaison vom 15. September bis zum 31. März vor Flutgefahren warnen. Eine Dreiviertelstunde später folgt ein einminütiger Dauerton als Entwarnung. Hamburg plant den Aufbau von 50 weiteren Sirenen bis Ende 2023.