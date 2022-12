Warntag 2022 Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa up-down up-down Katastrophenschutz Bundesweiter Warntag: Hamburgs 123 Sirenen funktionieren Von dpa | 08.12.2022, 12:06 Uhr

Am bundesweiten Warntag haben auch in Hamburg die Sirenen geheult. „Es hat alles funktioniert“, sagte der Sprecher der Innenbehörde, Daniel Schaefer, am Donnerstag. Alle 123 Sirenen im Stadtgebiet hätten Probealarm ausgelöst. Nach Beobachtung der Katastrophenschutzabteilung seien die Probewarnungen auch über digitale Werbetafeln und das Cell-Broadcast-Verfahren auf Handys verbreitet worden. Für diese Verbreitungskanäle sei jedoch allein das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) verantwortlich. Um 11.45 Uhr folgte die Entwarnung.