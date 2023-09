Schlechte Stimmung in der Branche Hamburger Apotheken am Mittwoch aus Protest teilweise geschlossen und | 27.09.2023, 17:23 Uhr Von Raissa Waskow dpa | 27.09.2023, 17:23 Uhr Auch vor den Apotheken in Hamburg standen am Mittwoch zahlreiche Kunden vor verschlossenen Türen. Symbolfoto: BeckerBredel/imago-images up-down up-down

Die Apotheker in Deutschland fürchten um ihre wirtschaftliche Existenz. Deshalb nahmen in Hamburg rund 90 Prozent der Apotheken an einer bundesweiten Protestaktion teil. Hier erfahren Sie alles zu den Hintergründen.