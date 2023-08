„Außergewöhnliche Medizinerin“ Bundesverdienstkreuz für Hamburgs Corona-Kämpferin Marylyn Addo Von Markus Lorenz | 25.08.2023, 16:15 Uhr Wie die Öffentlichkeit sie kennt: Marylyn Addo zeigte sich am Freitag bei der Zermonie im Hamburger Rathaus gewohnt freundlich, zugewandt und engagiert. Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down

Marylyn Addo war eines der prägenden Gesichter in Hamburg, als die Pandemie die Menschen in Angst und Schrecken versetzte. Eine herausragende Medizinerin und ein Vorbild für Frauen in der Wissenschaft war sie schon vorher. Die hohe Auszeichnung bezieht sie nicht nur auf sich.