Auszeichnung Bundesumweltministerin Lemke zeichnet Hamburger Schule aus Von dpa | 23.02.2023, 01:36 Uhr

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) wird heute in Hamburg erwartet. Bei ihrem Besuch will sie unter anderem die Hamburger Grundschule Molkenbuhrstraße als sogenannte Verbraucherschule in der Kategorie Silber auszeichnen. Dort entwickeln Kinder beispielsweise Energiesparmaßnahmen für die Schule, pflegen Apfelbäume und lernen den Umgang mit digitalen Medien.