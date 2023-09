Bundestag Bundestag gedenkt Kloses mit Schweigeminute Von dpa | 08.09.2023, 09:41 Uhr | Update vor 2 Std. Hamburgs Ex-Bürgermeister Klose gestorben Foto: Jörg Carstensen/dpa/Archivbild up-down up-down

Der Bundestag hat am Freitag mit einer Schweigeminute an den verstorbenen früheren Hamburger Bürgermeister Hans-Ulrich Klose erinnert. Die Vizepräsidentin des Parlaments, Aydan Özoğuz, würdigte Klose als Politiker, der die Politik auch in seinen drei Jahrzehnten als Abgeordneter des Bundestags maßgeblich geprägt hat. Dabei habe Klose selbst als SPD-Fraktionsvorsitzender auf politikfreien Wochenenden bestanden habe. Er habe zudem Freundschaften quer durch die Fraktionen gepflegt. Klose war im Alter von 86 Jahren gestorben.