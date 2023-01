Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild up-down up-down Bundesrat Bundesratspräsident bei Feiern zum Élysée-Vertrag Von dpa | 20.01.2023, 13:53 Uhr

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher wird als amtierender Bundesratspräsident am kommenden Sonntag an den Feierlichkeiten zum 60. Jahrestag des Élysée-Vertrags in Paris teilnehmen. Dabei werde er auch mit dem Präsidenten des französischen Senats, Gérard Larcher, zusammentreffen, teilte die Senatskanzlei in Hamburg am Freitag mit. „Der Deutsche Bundesrat und der Senat Frankreichs pflegen gute parlamentarische Beziehungen und kooperieren seit fast 30 Jahren in einer Freundschaftsgruppe“, erklärte Tschentscher. „Deutschland und Frankreich sind das Zentrum und eine wichtige Kraft der europäischen Einigung.“