Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorläufige Festnahme Bundespolizist überführt 46 Jahre alte Betrügerin Von dpa | 16.02.2023, 17:01 Uhr

Einem Hamburger Bundespolizisten in Zivil ist an einem Geldautomaten am Bahnhof in Lüneburg eine Betrügerin ins Netz gegangen. Auf dem Weg zu seinem Dienst fiel dem Beamten die 46-Jährige am Mittwochvormittag auf, weil sie teils vermummt und mit Sonnenbrille unterschiedliche EC-Karten in den Automaten einführte und Bargeld in größeren Mengen herausholte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er sprach sie an und informierte seine Kollegen in Lüneburg.